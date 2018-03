Vielleicht hätten die Verantwortlichen des SV Gonsenheim die Fußballer des FC Karbach nicht erst nach, sondern schon vor dem Oberligaspiel am Sonntagnachmittag zum Essen einladen sollen. Bei der Menge an Pizza, die in den Mägen der Hunsrücker landeten, hätten sie anschließend wegen Überfüllung kaum noch laufen können. So aber behielten die Gäste in einem temporeichen, intensiven Duell mit 2:0 (0:0) die Oberhand. In der Einschätzung des Spielausgangs stimmten die beiden Trainer überein. „Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir verdient gewonnen“, sagte Torsten Schmidt, der Trainer des FC Karbach. „Wir haben das Spiel zu Recht verloren“, bestätigte sein Mainzer Kollege Babak Keyhanfar, „wir waren vor der Pause einfach zu schlecht.“

Die Tore fielen allerdings erst im zweiten Durchgang, als Doppelschlag in der 62. und 63. Minute, zu einem Zeitpunkt, als sie sich nicht abzeichneten. Und beiden Treffern gingen gravierende Fehler ...

Lesezeit für diesen Artikel (446 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.