Kurz vor der Halbzeitpause war der SC Idar-Oberstein für wenige Minuten drauf und dran, dem Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga Rheinland/Pfalz Saar bei Hassia Bingen eine entscheidende Wende zu seinen Gunsten zu geben. Der SC hatte soeben den 1:2-Anschlusstreffer erzielt, als Justus Klein quasi mit dem Pausenpfiff noch einmal zu einem Weitschuss ansetzte. Jens Maaß konnte den Ball lediglich abklatschen, beim darauf folgenden Nachschuss von Felix Ruppenthal reagierte der Torwart der Binger aber stark und vereitelte den Ausgleich. So ging es für die Schmuckstädter mit einem Rückstand in die Pause, den sie nach dem Seitenwechsel nicht mehr umbiegen konnten. Am Ende behielten die Gastgeber aus Bingen mit 3:1 die Oberhand und fügten den Idarern eine bittere Niederlage im Kampf um den Klassenverbleib zu.

Insgesamt war die Halbzeitführung der Rhein-Nahe-Kicker absolut in Ordnung gegangen. Der SC leistete sich zu viele Ballverluste, trat im Gegensatz zu den Hausherren nicht aggressiv genug auf und ließ im ...

Lesezeit für diesen Artikel (592 Wörter): 2 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.