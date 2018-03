Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein scheint das Siegen verlernt zu haben. Auch vom Auswärtsspiel beim FV Dudenhofen brachte der SC keine Punkte mit und verbuchte erneut eine 1:2-Niederlage. Dieses 1:2 ist so etwas wie das neue Standardresultat der Idarer, denn zum vierten Mal in Folge zog die Mannschaft von Trainer Murat Yasar mit diesem Resultat den Kürzeren. In der Tabelle rutschte der SC auf den zehnten Rang ab, hat aber weiterhin zehn Punkte Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz. In Dudenhofen reichte eine gute zweite Spielhälfte nicht mehr, um einen 0:2-Rückstand aus den ganz, ganz schwachen ersten 45 Minuten auszugleichen.

In der dritten und letzten Minute der Nachspielzeit hatte der SC Idar-Oberstein so etwas wie einen Elfmeter. Felix Ruppenthal, der in der 64. Minute für den erschreckend schwachen Thiago eingewechselt ...

Lesezeit für diesen Artikel (1078 Wörter): 4 Minuten, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.