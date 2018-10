Die Chance, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga zu überholen, hat der SC Idar-Oberstein am Sonntag (15 Uhr) bei seinem Auswärtsspiel bei Hassia Bingen. Soweit die aus Idarer Sicht positive Sichtweise vor diesem Nahe-Derby. Die negative geht so: Mit einer Niederlage würde der Tabellevorletzte aus der Schmuckstadt den Kontakt zum aktuellen Fünftletzten aus der Mäuseturmstadt abreißen lassen. Das Punkteloch zwischen dem Verbandsliga-Aufsteiger 2017 aus Idar-Oberstein und dem von 2018 aus Bingen würde sich auf satte fünf Zähler verbreitern. Die Sicht von Murat Yasar ist eindeutig: „Ich will das Spiel nicht mit negativen Gedanken angehen“, erklärt der Coach des SC Idar-Oberstein und betont dabei jedes Wort. Für Versagensängste ist kein Platz in Yasars Gedanken, er ist voller Motivation: „Einen Konkurrenten hinter uns lassen zu können, das ist der Anreiz“, sagt er.

So oder so. Der Druck auf dem Kessel steigt, der SC steht vor wegweisenden Wochen im Abstiegskampf. Nach der Partie am Sonntag in Bingen wartet das Heimspiel gegen den nächsten ...

Lesezeit für diesen Artikel (476 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.