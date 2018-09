Was wäre der SC Idar-Oberstein derzeit ohne Justus Klein? Beim 2:2 gegen Eintracht Trier schoss der junge Angreifer aus Kirchenbollenbach nicht nur beide Treffer, er war an nahezu jeder torgefährlichen Situation des SC beteiligt, er kämpfte, rackerte und stürzte die Mosel-Deckung im Alleingang von einem Abenteuer ins nächste. Außerdem übernahm er Verantwortung, als es wirklich galt – als es in der 88. Minute Elfmeter gab und sich die Chance zum 2:2-Ausgleich bot. Justus Klein blieb cool, verwandelte und rettete dem SC Idar-Oberstein wenigstens einen Punkt.

Den Siegtreffer hatte fünf Minuten später ein anderer Youngster auf dem Fuß. Danny Lutz hätte dem SC einen Dreier bescheren können, nachdem Felix Ruppenthal nach einem Klassepass von Christian Henn ...

