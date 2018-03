Murat Yasar verlängert um ein Jahr beim SC Idar-Oberstein

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Das ging jetzt schnell. Murat Yasar wird den SC Idar-Oberstein auch in der kommenden Saison trainieren. Der Coach und der Oberliga-Verein haben ihre Zusammenarbeit um ein Jahr verlängert. „Mein Ziel ist es, den Weg, den wir eingeschlagen haben, weiter nachhaltig zu gestalten“, sagte der Coach. Yasar trainiert den SC seit Ende August 2014 und führte ihn nach dem Abstieg in die Verbandsliga zurück in die Oberliga.