Kommentar: Großartig, dass es der SC Idar-Oberstein geschafft hat

Na also, es ist vollbracht. Der SC Idar-Oberstein spielt auch in der kommenden Saison in der Oberliga. Das ist eine wirklich gute Nachricht für alle Fußballanhänger im Kreis Birkenfeld. Das Team um Trainer Murat Yasar hat also sein Ziel erreicht, auch wenn es für die letzten Meter zum rettenden Ufer die Hilfe der Rettungsschwimmer des SV Gonsenheim gebraucht hat.

Sascha Nicolay zum Klassenverbleib des SC Idar-Oberstein Wer glaubt, dass jetzt im Augenblick der gelungenen Rettung, genau der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um den Verantwortlichen, Trainer Murat Yasar ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Trier Verloren – aber der SC Idar ist gerettet

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.