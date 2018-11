Mit dem Gegner will sich Uwe Hartenberger nicht groß aufhalten. Vor seinem ersten Spiel als Trainer von Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein bei Schlusslicht TSV Emmelshausen am Samstag (16 Uhr) beschäftigt sich der Nachfolger von Murat Yasar nur mit seiner neuen Mannschaft. „Das hat nichts mit fehlendem Respekt vor dem Gegner zu tun zu tun, ich kenne die Emmelshausener gut und weiß um ihre Qualitäten, aber in dieser Woche, in diesem Stadium, nachdem ich gerade eingestiegen bin, kann es zu hundert Prozent nur um unser Spiel, um die Verbesserung unseres Spiels gehen“, sagt Hartenberger und stellt klar: „Ich möchte meine Spieler jetzt nicht auch noch mit der Emmelshausener Herangehensweise überfrachten.“ Und der neue Coach ergänzt: „Wenn wir es schaffen, uns auf unser Spiel zu konzentrieren, wenn wir unser Spiel durchdrücken, dann werden wir Emmelshausen besiegen.“

Training von enormer Bedeutung Ganz klar, Hartenberger hat einen glasklaren Plan, wie er den SC Idar-Oberstein wieder in die Spur bringen, ihn in der Oberliga halten will. Beispielsweise hat der neue ...

