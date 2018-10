Felix Ruppenthal hätte alles zum Guten wenden können. 1:2 lag der SC Idar-Oberstein in seinem Oberliga-Auswärtsspiel beim FC Hertha Wiesbach hinten, als der pfeilschnelle Angreifer alleine auf Torwart Julian Wamsbach zulief. Das 2:2-Ausgleichstor lag in der Luft, als Ruppenthal sich dazu entschloss, am Keeper vorbeizuziehen. Das klappte noch, doch der Winkel wurde ungünstiger und Ruppenthal legte den Ball am rechten Pfosten vorbei. Nichts war es mit dem Ausgleich. Stattdessen kassierte der SC in der Schlussphase selbst ein Kontertor und verlor dieses so wichtige Kellerduell mit 1:3. Damit hat sich die Kluft auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz auf fünf Punkte vergrößert und der SC hat nach 15 Spieltagen Kurs in Richtung Verbandsliga genommen.

SC-Trainer Murat Yasar hatte erneut den Torwart gewechselt. Andreas Forster, die Nummer eins, kehrte nach ausgestandener Verletzung zwischen die Pfosten zurück. Eine Entscheidung des Coaches, die nicht alle verstehen konnten, ...

Lesezeit für diesen Artikel (868 Wörter): 3 Minuten, 46 Sekunden

