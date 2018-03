Als Allrounder etabliert: Ex-Eintrachtler Tim Hulsey über seine erste Halbserie beim SC Idar-Oberstein

Im Sommer geht es ganz schnell. Montags die Bekanntgabe des Wechsel von der Fußball-Verbands- in die Oberliga. Donnerstags das erste Training. Freitags die erste Partie. Nicht irgendeine Begegnung. Sondern sofort das absolute Topspiel gegen die Profis des FC Homburg. Vor 1180 Zuschauern. Der Bad Kreuznacher Tim Hulsey kommt direkt zum Einsatz. Und auch in den Monaten danach ist er ein gefragter Mann im Team des SC Idar-Oberstein. Seinem neuen Team. In der neuen sportlichen Heimat.

Tim Hulsey (rechts, im Spiel gegen den FV Dudenhofen) hat beim SC Idar bisher 20 Spiele bestritten.⋌

Foto: Joachim Hähn

Viel Zeit, mal nachzudenken, ist dem 29-Jährigen, der es nach neun Jahren wieder in die Oberliga geschafft hat, nicht geblieben in den vergangenen Monaten. Sein Abgang im Sommer von der SG Eintracht Bad Kreuznach als Ex-Kapitän kam seinerzeit nicht mehr unbedingt überraschend, aber letztlich doch recht kurzfristig. Plötzlich war er Mitglied des Oberligakaders eines euphorisierten Aufsteigers. „Mein Ziel war es, zu funktionieren. Ich bin ja schließlich keine 18 mehr“, sagt Hulsey über diese turbulenten Tage im Juli. Sein Motto damals: nicht viel sinnieren, sondern arbeiten, trainieren, spielen. Er brachte sich sofort ein ins Gefüge des Aufsteigers. Er half mit, unter Trainer Murat Yasar eine starke erste Halbserie zu spielen und auf dem siebten Platz zu überwintern. Hulsey verzeichnete 20 Einsätze. 22 wären möglich gewesen.

Der Höhepunkt zum Auftakt

Dabei war das erste Saisonspiel gegen den FC Homburg direkt ein vorgezogener Höhepunkt – auch wenn der SC Idar deutlich die Grenzen aufgezeigt bekam. Hulsey saß noch draußen auf der Bank, als die Schmuckstädter in Führung gingen. Und auch die folgenden Minuten, in denen der FCH seine ganze Macht demonstrierte, erlebte er von der Bank aus. „Das war schon der Wahnsinn“, erinnert sich Hulsey an den wuchtigen Fußball der Saarländer, die noch vor der Pause den 3:1-Endstand besiegelten. Ob er damit gerechnet habe, in dieser Partie zum Einsatz zu kommen, nach einer derart kurzen Eingewöhnungszeit? „Man hofft natürlich immer, aber ich habe das nicht erwartet“, sagt Hulsey. 22 Minuten vor dem Ende schickte Murat Yasar seinen Zugang dann aber aufs Feld. Hulsey: „Vielleicht war das gar kein so schlechter Schachzug von Murat. So habe ich direkt ein Gespür von der Oberliga bekommen, das hat mir danach sicherlich geholfen.“ Beispielsweise eine Woche später, als Hulsey beim 0:2 in Pirmasens 90 Minuten auf dem Platz stand. Es folgten noch 18 Einsätze bis zum Jahreswechsel. Zwölfmal stand Hulsey in der Startelf, zuletzt saß er häufiger auf der Bank als noch zu Saisonbeginn. Aber Hulsey hat dafür eine Erklärung. Eine, die sein Trainer Murat Yasar wahrscheinlich gerne hört. „Uns zeichnet als Team aus, dass wir viele Spieler drin haben, die auf mehreren Positionen spielen können. Ich habe oft Rechtsverteidiger gespielt, aber auch rechts im Mittelfeld, oder mal im Zentrum. Wir können oft wechseln, und das macht uns als Team unberechenbar.“ Hulsey lebt diesen Teamgedanken, klagt nicht, wenn er mal draußen sitzt. Er hat sich als Allrounder beim SC Idar etabliert. Und er fühlt sich in dieser Rolle sehr wohl – nach Jahren bei seinem Heimatverein SG Eintracht Bad Kreuznach, dessen Rückkehr in den höherklassigen Amateurfußball er in einer ganz anderen Rolle mit vorangetrieben hatte.

Schneller, abgezockter Fußball

„Bei der Eintracht war ich eines der Gesichter der Mannschaft. Das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so. Aber ich fühle mich sehr wohl und bin, glaube ich, auch beim SC Idar auf einem guten Weg.“ Sportlich jedenfalls fühlt er sich in der Oberliga gut aufgehoben. Über das für ihn neue Niveau sagt er: „Es wird wird sehr schnell und einfach abgezockt Fußball gespielt. Außerdem sind Standardsituationen sehr wichtig. Wenn es bei einem Team mal nicht so läuft, fliegen zwei, drei Eckbälle in den Strafraum, daraus resultiert dann ein Treffer, und schon läufst du einem Rückstand hinterher.“

Hilfreich für die Integration war für Hulsey, dass er gemeinsam mit Coach Yasar, Assistenztrainer Dirk Reidenbach und Verteidiger Christoph Schunck von Bad Sobernheim aus eine Fahrgemeinschaft zu den Trainingseinheiten bildet. „Da wird im Auto natürlich viel geschwätzt, die 30 Minuten bis Idar-Oberstein vergehen dann wie im Flug.“ Über eine Verlängerung seines Vertrages wurde indes noch nicht ausführlich gesprochen. „Ich denke aber, dass das bald passieren wird. Ich fühle mich sehr wohl. Und ich bin froh, dass ich jetzt mal eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft machen kann. Die hatte ich im Sommer ja nicht.“ Damals musste eben alles ganz schnell gehen. Christoph Erbelding