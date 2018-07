Der erste Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga hat es in sich. Mit gleich vier Derbys startet das Verbandsoberhaus in die neue Runde. So geht es zwischen dem TuS Mayen und der SG Mendig um die Vormachtstellung in der Eifel, und der VfB Linz hofft ein paar Kilometer rheinabwärts auf der anderen Uferseite dem TuS Oberwinter die ersten Punkte abknöpfen zu können. Im Westerwald bleiben die Teams derweil ganz unter sich. Noch ehe sich jedoch im Süden die Spfr Eisbachtal und die Spvgg EGC Wirges am Samstag gegenüberstehen, könnten am heutigen Freitag zu später Stunde bereits die ersten „Derbysieger“-Rufe über die Altenkirchener Glockenspitze schallen. Im kreisinternen Duell empfängt die SG Neitersen/Altenkirchen dort nämlich um 19.30 Uhr die SG Malberg/Rosenheim.

Während die Malberger damit ihr erstes Pflichtspiel nach der Sommerpause bestreiten, haben die Neiterser dieses bereits hinter sich gebracht. Allerdings ist das 7:0 vom Dienstagabend gegen C-Ligist Niederhausen in der ...

Lesezeit für diesen Artikel (446 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.