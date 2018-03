Windhagen und Linz müssen beim Start punkten

An diesem Sonntag ist die Winterpause in der Fußball-Rheinlandliga für die Mannschaften des SV Windhagen und des VfB Linz zu Ende. Fünf Nachholspiele, darunter die der beiden einzigen Mannschaften aus dem Kreis Neuwied in dieser Spielklasse, stehen auf dem Spielplan.

SV Windhagen – TSV Emmelshausen (So., 14.30 Uhr/Hinspiel: 0:5). Der stark abstiegsbedrohte SV Windhagen muss alles daransetzen, den vorletzten Tabellenplatz so schnell wie möglich in Richtung Mittelfeld der Tabelle zu verlassen. „Das wird ein ganz schwerer Weg“, ist sich der zurückgekehrte Windhagener Trainer Martin Lorenzini der Schwere der Aufgabe bewusst. Er hat das Amt kurz vor dem Jahreswechsel wieder übernommen (wir berichteten). Doch im Sommer ist endgültig Schluss und Lorenzini, der den Verein von der Kreisliga B bis in die Rheinlandliga geführt hat, möchte natürlich nicht mit einem Abstieg abtreten.

Hoffen auf einen guten Start ihrer Mannschaften nach der Winterpause: Die Trainer Martin Lorenzini (links) vom SV Windhagen und Paul Becker (rechts) vom VfB Linz. Fotos: Creativ/Heinz-Werner Lamberz Foto: Heinz-Werner Lamberz

Windhagens Kader wurde mit drei Neuzugängen verstärkt. Zudem setzt der SVW auf einige Rückkehrer. Neben Torwarttalent Thomas Kosiolek vom FC Hennef laufen Pierre Mohr und Yannick Walbröl (beide vom SV Bergheim) nun für Windhagen auf. Neben den drei Neuen kehrt Adrian Glos nach langer Verletzungspause wieder in den Kader zurück. Ebenso wieder dabei ist Christopher Alt nach seinem halbjährigen Auslandssemester. Große Hoffnungen ruhen auch auf Spielführer Tobias Blumenthal, der sich nach seiner langwierigen Knieverletzung im Aufbautraining befindet. Dagegen stehen Labinot Prenku (SG St. Katharinen/Vettelschoß), Ilkay Keskin (Laufbahn beendet), Thomas Jungbluth (TuS Oberwinter) und Joscha Brandt (berufliche Gründe) nicht mehr zur Verfügung.

„Die Einstellung im Training stimmt. Bis jetzt haben alle gut mitgezogen“, zieht Lorenzini eine positive Bilanz der Wintervorbereitung. Die jüngsten Testspiele endeten zwar mit Niederlagen (1:2 beim SSV Merten, Tabellenletzter der Mittelrheinliga, 0:1 beim TuS Mondorf, Landesliga Mittelrhein), dennoch herrscht bei den Westerwäldern vorsichtiger Optimismus. Parallel zu den nun beginnenden Meisterschaftsspielen läuft bereits die Suche nach einem neuen Trainer für die Saison 2018/2019. „Wir planen zweigleisig. Wenn der neue Coach feststeht, kann ich mich voll auf meine Aufgaben konzentrieren“, hofft Lorenzini in den nächsten Wochen Vollzug melden zu können.

Der Kunstrasenplatz in Windhagen scheint trotz der großen Schneemassen vom Donnerstag für die Partie gegen den Tabellenführer TSV Emmelshausen bestens gerüstet zu sein. „Es soll bis Sonntag wärmer werden. Deshalb gehen wir davon aus, dass gespielt werden kann“, sagt Lorenzini. Mit Ausnahme von Blumenthal, für den ein Einsatz noch zu früh kommt, kann Lorenzini auf alle Spieler zurückgreifen. „Wir werden alles geben, um die Liga zu halten“, verspricht Lorenzini und hofft auf einen guten Start.

VfB Linz – FSV Trier-Tarforst (So., 15 Uhr/1:0). Die Verantwortlichen des VfB Linz um Manager Mirco Schopp und Trainer Paul Becker gehen optimistisch in die restlichen 15 Saisonspiele. „Unser Ziel kann nur Klassenverbleib heißen. Die Vorbereitung war bisher in Ordnung“, sagt Becker, der optimistisch ist, dass der VfB auch in der kommenden Saison in der Rheinlandliga spielt.

Bereits frühzeitig wurde der Vertrag mit dem Trainer um ein Jahr verlängert. „Wir wollen den erfolgreichen Weg gemeinsam weitergehen. Die Vertragsverlängerung ist unabhängig von der Klassenzugehörigkeit. Doch wir sind sicher, dass wir mit Paul Becker die Liga halten“, betont Schopp, der sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Becker freut. Dagegen wird Co-Trainer Thomas Gerolstein aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Für den ehemaligen Torjäger sucht der VfB noch einen Ersatz.

Mit der Rückkehr von Alexander Kastert, der ein halbes Jahr lang pausiert hatte, kehrt ein fester Bestandteil der Aufstiegsmannschaft in den VfB-Kader zurück. Zudem soll Raphael Bernard wieder ins Training einsteigen. Der Ex-Oberligaspieler soll seinem Heimatverein mit Routine und Übersicht helfen, wenn Not am Mann ist. Linz hat in der Winterpause vier Mal auf eigenem Platz getestet und alle Spiele gewonnen: 4:2 gegen SV Ennert-Küdinghoven, 5:4 gegen VfL Rheinbach, 4:0 gegen Oberkasseler FV und 4:3 gegen SC Uckerath.

Der Aufsteiger Linz startet allerdings mit Personalsorgen in die Restrunde. Im Heimspiel gegen den FSV Trier-Tarforst fehlen Ömer Özmen, Eric Becker, Eray Kizilkan und Michael Fiebiger verletzungsbedingt. Bis zum Ende der Saison fällt zudem Kapitän Michael Krupp beim VfB aus. Nach seiner schweren Verletzung Anfang der Saison hatte sich Krupp wieder in die Anfangsformation gespielt. Nun wirft ihn eine Hüftoperation erneut zurück.

Trotzdem hofft der VfB-Trainer Paul Becker auf einen Sieg. Obwohl das Training am Donnerstagabend wegen des Schneefalls kurzfristig abgesagt werden musste, soll der Kunstrasenplatz auf dem Kaiserberg am Sonntag spielbereit sein. „Ein Sieg zum Auftakt würde uns gut tun“, sagt Paul Becker, der auf noch mehr Unterstützung von den Linzer Fans hofft.

