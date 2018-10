Die zweite englische Woche in dieser Saison hat für den Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC begonnen wie die erste: mit einem 1:2. Mit dem Unterschied, dass die erste Niederlage beim TuS Mayen eher zu verschmerzen war als die jüngste auf heimischem Boden gegen Trier-Tarforst. Wie geht es jetzt weiter? Vor zwei Wochen konnten die Kreisstädter zur Wochenmitte im Pokalspiel gegen TuS Koblenz trotz eines 0:2 gut mithalten, ob das auch am Mittwoch bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich (Anstoß: 15 Uhr) so sein wird, muss sich zeigen. Zweifel sind zumindest angebracht. Und das nicht nur wegen der anhaltenden Torflaute von Stürmer Almir Porca.

Nach der enttäuschenden Vorstellung am Sonntag wird Trainer Jonny Susa kein Blatt vor den Mund nehmen und seinen Schützlingen die Leviten lesen. Dabei wird er sicherlich das vogelwilde Losstürmen beim ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.