Wie schon im Hinspiel hat es auch am Samstagnachmittag im Duell zwischen den beiden Fußball-Rheinlandligisten TuS Mayen und SV Morbach Tore satt gegeben. Nach einer abwechslungsreichen Partie stand am Ende ein nicht unverdientes 3:3 (1:0)-Unentschieden zu Buche, welches den Gästen vom Hunsrück im Kampf um den Klassenverbleib nicht wirklich weiterhilft. Ein kollektiver Tiefschlaf der Hausherren unmittelbar nach Beginn der zweiten Hälfte brachte die Elf von Trainer Thomas Reuter an den Rand einer Niederlage.

In den ersten 20 Minuten der Begegnung auf dem Kunstrasen im Mayener Nettetal stand vor allem Mayens Debütant Maurice Ziegler im Fokus. Nachdem der A-Junior in Minute sechs noch mit ...

Lesezeit für diesen Artikel (503 Wörter): 2 Minuten, 11 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.