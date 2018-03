Wagner-Galda verlässt Mülheim zum Saisonende

Nach fünf Jahren mit Patrick Wagner-Galda muss sich Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich einen neuen Trainer suchen. „Ich habe zuerst der Mannschaft Bescheid gesagt“, bestätigte der 43-jährige Fußballlehrer im Gespräch mit unserer Zeitung, „damit ist es jetzt offiziell.“ Wagner-Galda führt „ausschließlich private Gründe“ für seinen Rückzug zum Saisonende an und will vorerst auch keinen anderen Verein übernehmen.

Hört bei der SG Mülheim-Kärlich zum Saisonende auf: Trainer Patrick Wagner-Galda.

Foto: Wolfgang Heil

„Ich will mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen und brauche mehr Freiraum“, sagt der Coach, „so ein Job geht schon an die Substanz. Selbst in unserer Spielklasse steht man als Trainer die ganze Woche unter Strom. Ich bin froh, wenn ich nach der Saison jetzt mal durchpusten kann.“

Wilfried Zils, Sportlicher Leiter bei den Mülheimern, bedauert den Weggang des Trainers: „Wir hätten gern mit ihm weitergemacht, aber wir haben natürlich Verständnis für seine Lage.“ Mit einem potenziellen Nachfolger steht die SG bereits in aussichtsreichen Verhandlungen. „Der neue Trainer wird natürlich an seinem Vorgänger gemessen“, sagt Zils, „Wagner-Galda ist ein sehr erfolgreicher Trainer und hat unsere Mannschaft in der Spitzengruppe der Rheinlandliga etabliert.“ kif