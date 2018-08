Der TuS Oberwinter kann in der Fußball-Rheinlandliga bislang noch nicht gewinnen. Gegen die SG Ellscheid setzte es im Walter-Assenmacher-Stadion mit dem 0:2 (0:0) bereits die zweite Heimniederlage in Folge. Doch fast noch schlimmer als das Ergebnis war die Art und Weise, wie Oberwinter die Partie am Sonntagnachmittag aus der Hand gegeben hat. „Wir haben nicht mit der nötigen Leidenschaft agiert. Uns haben gegen Ellscheid die Ruhe im Spiel und das Selbstbewusstsein gefehlt. Unser Problem war heute unsere Chancenverwertung“, lautete das wenig überraschende Fazit von Trainer Tomas Lopez.

Und er ergänzte: „Alles in allem haben wir zu wenig dagegengehalten und die Gegentore nach klassischen Kontern kassiert. Das war alles andere als gut – so geht’s nicht“, kritisierte Lopez. Positiver ...

Lesezeit für diesen Artikel (533 Wörter): 2 Minuten, 19 Sekunden

