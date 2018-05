Die einen wirkten erleichtert, dass diese Saison endlich vorbei ist, die anderen hätten gern noch ein paar Spiele drangehängt. „Wer weiß, was dann noch drin wäre“, meinte Sebastian Thielen, der künftige Cheftrainer des TuS Mayen, nach dem locker herausgespielten 5:0 (3:0)-Heimsieg am letzten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga gegen die zweite Mannschaft der TuS Koblenz. Und sein Vorgänger als Trainer und künftige Chef als Sportlicher Leiter, Thomas Reuter, erinnerte an die Verletzungsprobleme und Formschwächen der Hinrunde: „Wenn wir immer so gespielt hätten wie in den letzten Wochen, wären wir ganz vorn dabei gewesen.“

Vorn mitgespielt hatte die TuS-Zweite bis zur Winterpause, dann wurde die Regionalliga-Reserve mit in den Strudel gerissen, der die erste Mannschaft und den Gesamtverein zu verschlingen droht, holte aus 17 ...

