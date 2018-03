Sperre für Gelb-Rot kommt in Rheinlandliga

Eine Gelb-Rote Karte in der Fußball-Rheinlandliga wird ab der Saison 2018/19 eine Sperre von einem Spiel analog zum Profibereich nach sich ziehen. In der Oberliga ist diese Regelung mittlerweile in der zweiten Saison in Gebrauch. Über kurz oder lang dürfte die Sperre nach einer Ampelkarte auch in der Bezirksliga und auf Kreisebene ankommen.

Erst Gelb, dann Rot: Wenn der Schiedsrichter in der Rheinlandliga zwei Karten zückt, muss der Sünder ab der nächsten Saison auch in dort eine Partie zuschauen. Die Verbandsfunktionäre denken schon über eine Ausweitung auf die Bezirks- und Kreisligen nach.

Foto: B&P Schmitt

Bernd Schneider aus Wissen ist der Spielausschuss-Vorsitzende des Fußballverbands Rheinland. Bei der Rheinlandliga-Tagung in Koblenz unterrichtete Schneider die 18 Vereine, dass ab der kommenden Saison Gelb-Rot Konsequenzen für die nächste Partie hat. Die Reaktion der Vereine? „Es gab keine Rückmeldungen, also hatte keiner etwas dagegen“, antwortet Schneider: „Es wird so hingenommen, mal abwarten, wie es in der Praxis läuft.“

Julian Feit war auf der Tagung in Koblenz. Der Trainer des Tabellenführer TSV Emmelshausen nahm die neue Regelung positiv auf: „Das ist in Ordnung. In den Ligen darüber wird das auch praktiziert. Warum sollte es dann auch nicht in der Rheinlandliga zur Anwendung kommen?“ Seine Elf, die auf dem Weg in die Oberliga ist, würde das gemeinhin „nicht betreffen“, sagt der Trainer der fairen Emmelshausener Kicker: „Wir haben in dieser Saison noch keine Gelb-Rote und auch keine Rote Karte bekommen.“

Spitzenreiter in der „Gelb-Rot-Statistik“ ist der Aufsteiger und Tabellen-15. VfB Linz mit 7 Hinausstellungen in 19 Begegnungen. Insgesamt gab es bisher in 174 Rheinlandliga-Partien in dieser Spielzeit 34 Ampelkarten.

Das heißt: 34 Sünder durften im nächsten Spiel wieder ran. Das ist auch der Ansatzpunkt von Bernd Schneider, warum diese Regelung Sinn macht: „Wir erhoffen uns eine bessere Spielweise. Vor allem die taktischen Fouls kurz vor Schluss wollen wir in den Griff kriegen. Jetzt wird sich jeder zweimal überlegen: Mach' ich es oder mach' ich es nicht?“ Das gilt gleichwohl nur für enge Spiele, in denen man führt oder eine gute Ausgangsposition hat – und dann in der Schlussphase den Gegner eben „nicht mehr laufen lässt“, Foul spielt und sich Gelb-Rot abholt. Die kritische Situation ist überstanden, ein Gegentor vermieden – auch wenn man dann die restlichen Minuten in Unterzahl spielen muss. Julian Feit findet es gut, dass die Sperre nach Gelb-Rot ab Sommer folgt: „Wenn man weiß, dass man das nächste Spiel gesperrt ist, wird man vielleicht in der 80. oder 85. Minute nicht mehr das taktische Foul begehen.“ Ähnliches gilt für Frustattacken gegenüber dem Schiedsrichter oder dem Gegner.

In fast allen anderen Landesverbänden ist die Sperre nach einer Ampelkarte Gang und Gäbe – in einigen Verbänden gilt dies schon runter bis in die tiefste Kreisklasse. „Wenn sich die Regelung in der Rheinlandliga bewährt, wird sie in der Saison 2019/20 auch in der Bezirksliga kommen“, sagt Schneider. Für ihn ist die Schlussfolgerung klar: „Warum soll es danach auch nicht in den Kreisligen angewendet werden?“

Von unserem Redakteur Michael Bongard