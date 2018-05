Der TSV Emmelshausen ist durch. Sein Trainer Julian Feit auch. Zumindest fast mit allen Glückwünschen, die ihn und den Verein seit vergangenem Samstag erreicht haben. Denn da machten die Vorderhunsrücker mit dem 2:1 in Mehring die Meisterschaft in der Fußball-Rheinlandliga und den Aufstieg in die Oberliga perfekt. Am Samstag ab 15.30 Uhr soll das noch einmal gebührend gefeiert werden im Heimspiel gegen den TuS Oberwinter. Die Glückwunsch-Arie wird dann weitergehen, auch von höchster Stelle.

Rheinlandliga-Spielleiter Bernd Schneider wird nämlich auf dem Kunstrasen an der Hunsrückhöhenstraße den neuen Rheinlandmeister ehren. Pokal und Medaillen wird es geben, viele Hände werden geschüttelt, Lob- und Dankesreden gehalten. Seine ...

Lesezeit für diesen Artikel (440 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.