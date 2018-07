Wer am Mittwochvormittag den Spielplan der Fußball-Rheinlandliga für die kommende Saison studierte, der staunte: Nur 17 Mannschaften sollen demnach am letzten Juli-Wochenende den Spielbetrieb aufnehmen, die SG 99 Andernach hat am ersten Spieltag frei. Die TuS Koblenz, verstrickt ins Insolvenzverfahren und mit der ersten Mannschaft in die Oberliga abgestiegen, hatte Spielleiter Bernd Schneider zuvor telefonisch angekündigt, ihre zweite Mannschaft aus der Rheinlandliga abzumelden – „wie von allen internen und externen Beobachtern erwartet“, zürnt Josef Konrads in einer E-Mail an Armin Bertsch, den Geschäftsführer des Fußballverbands Rheinland (FVR).

Konrads ist Vorsitzender des SV Windhagen, der als Drittletzter der Tabelle aus der höchsten Verbandsklasse abgestiegen ist und die Entwicklung bei der TuS zuletzt sehr aufmerksam beobachtete in der Hoffnung, ...

Lesezeit für diesen Artikel (651 Wörter): 2 Minuten, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.