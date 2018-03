Rhodius-Cup: Bad Breisig besiegt Mülheim-Kärlich mit 1:0

Aus unserem Archiv

Burgbrohl

Die SG Bad Breisig (blaue Trikots) hat am ersten Tag beim Fußballturnier in Burgbrohl um den Rhodius-Cup den Rheinlandligarivalen SG Mülheim-Kärlich mit 1:0 (0:0) bezwungen. Zuvor hatte der TuS Mayen beim Turnierauftakt 0:0 gegen den Bonner Landesligisten FC BW Friesdorf gespielt. Das Tor des Tages in der Partie der Bad Breisiger erzielte Kapitän Florian Lückenbach (im Bild), den die Mülheim-Kärlicher nach einer schnell ausgeführten Ecke aus den Augen verloren hatten (54.). "Eine ganz gute Leistung meiner Mannschaft", bilanzierte Bad Breisigs Trainer Ilkay Keskin, der angesichts des derzeitigen personellen Engpasses selbst mitgemischt hatte, damit sein Team zumindest zu elft war. Entsprechend verhalten bewertete er das Spiel: "Das hat noch wenig Aussagekraft." Die nächste Aufgabe im Rahmen des Turniers wartet für Bad Breisig am Dienstag ab 18.15 Uhr mit der Partie gegen den Rheinlandligakonkurrenten SG Eintracht Mendig/Bell. Das weitere Turnierprogramm im Überblick: Dienstag, 18.15 Uhr: SG Bad Breisig – SG Eintracht Mendig/Bell; 20.15 Uhr: SpVgg Burgbrohl – DJK Friesdorf. Donnerstag, 18.15 Uhr: SpVgg Burgbrohl – TuS Mayen; 20.15 Uhr: SG 2000 Mülheim-Kärlich – SG Eintracht Mendig/Bell. Samstag, 15.15 Uhr: Spiel um Platz drei; 17.15 Uhr: Finale. map Foto: Vollrath