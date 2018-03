Rheinlandligisten finden Gelb-Rot-Sperre gut – Neue Regelung kommt ab nächster Saison

Eine Gelb-Rote Karte in der Fußball-Rheinlandliga wird ab der Saison 2018/19 eine Sperre von einem Spiel nach sich ziehen, analog zum Profibereich. In der Oberliga ist diese Regelung mittlerweile in der zweiten Saison in Gebrauch. Über kurz oder lang dürfte die Sperre nach einer Ampelkarte auch in der Bezirksliga und auf Kreisebene ankommen.

Erst Gelb, dann Rot: Wenn der Schiedsrichter in der Rheinlandliga zwei Karten zückt, muss der Sünder ab der nächsten Saison auch in dort eine Partie zuschauen. Die Verbandsfunktionäre denken schon über eine Ausweitung auf die Bezirks- und Kreisligen nach.

Foto: B&P Schmitt

Bernd Schneider aus Wissen, Spielausschuss-Vorsitzender des Fußballverbands Rheinland (FVR), unterrichtete die 18 Rheinlandliga-Vereine bei der Halbzeittagung in Koblenz, dass ab der kommenden Saison Gelb-Rot Konsequenzen für die nächste Partie hat. Die Reaktion der Vereine? „Es gab keine Rückmeldungen, also hatte keiner etwas dagegen“, sagt Schneider. „Mal abwarten, wie es in der Praxis läuft.“

Erst Gelb, dann Rot: Wenn der Schiedsrichter in der Rheinlandliga zwei Karten zückt, muss der Sünder ab der nächsten Saison auch in dort eine Partie zuschauen. Die Verbandsfunktionäre denken schon über eine Ausweitung auf die Bezirks- und Kreisligen nach.

Foto: B&P Schmitt

In der laufenden Saison gab es in 174 Spielen bislang 34 Gelb-Rote Karten. Spitzenreiter in der „Gelb-Rot-Statistik“ ist Aufsteiger VfB Linz mit sieben Hinausstellungen in 19 Begegnungen, dazu kam noch eine Rote Karte. Trotzdem ist der Linzer Trainer Paul Becker ein klarer Befürworter der neuen Regelung: „Als Bonner kenne ich dieses Vorgehen schon länger, weil es im mittelrheinischen Verband schon seit Jahren so gehandhabt wird“, sagt er. „Wenn eine Sperre droht, überlegt sich ein Spieler schon genau, ob er kurz vor Spiel-ende ein taktisches Foul begeht. Bisher blieb das ja praktisch folgenlos.“

Keine Symbolkraft

Dass seine Mannschaft die Statistik anführt, hat für Becker keine Symbolkraft: „Wir haben vor allem zu Anfang der Saison Lehrgeld bezahlt“, erinnert er sich, „in den letzten Wochen sind wir aber nicht mehr auffällig geworden.“

Zu den fünf Mannschaften, die in den bisherigen Partien noch keine einzige Ampelkarte quittieren mussten, zählt mit dem TuS Oberwinter ein Linzer Mitaufsteiger. Kein Zufall, sagt TuS-Trainer Tomas Lopez: „Wir sind keine Mannschaft, die ins Spiel geht, um zu foulen. Wir versuchen, Zweikampfsituationen grundsätzlich mit fußballerischen Mitteln, also ohne Foulspiel, zu lösen.“ Klar, dass auch Lopez von der neuen Regelung überzeugt ist: „Ich finde das gut. Warum soll es bei uns nicht ebenso gehandhabt werden wie anderswo?“ Patrick Wagner-Galda, der nach dieser Saison seinen Trainerjob bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich aufgibt, wird von der Sperre-Regel nicht mehr direkt betroffen sein, hat aber dennoch eine klare Meinung dazu: „Ich stehe dahinter. Die Situationen, in denen ein Spieler kurz vor Schluss sich eine Gelb-Rote Karte abholt, sind ja bisher ohne ernsthafte Konsequenz geblieben. In der Zukunft wird diese Regellücke dann vielleicht nicht mehr so ausgenutzt.“ Wagner-Galda könnte sich allerdings auch das Comeback einer anderen Art der Bestrafung vorstellen: „Ich war immer ein Anhänger der Zehn-Minuten-Zeitstrafen im Amateurfußball, das fand ich eine sehr gute Lösung. Der Spieler bekommt Zeit, sich abzukühlen, ohne dass er gleich gesperrt wird. Aber es sieht ja nicht danach aus, als solle die Zeitstrafe wieder eingeführt werden.“

Die drei Ampelkarten, die sein Team bisher kassierte, sind für Wagner-Galda kein Anzeichen für unfaire Spielweise oder mangelnde Disziplin: „Das passiert, wenn man mit Körperkontakt spielt. Das wollen die Zuschauer ja auch sehen.“

Kowalski: Kein uneingeschränktes Ja

Franz Kowalski, Trainer der SG 99 Andernach, schließt sich den zustimmenden Kommentaren der Kollegen nicht uneingeschränkt an. „Im Amateurbereich finde ich diese Regelung nicht so gut.“ Sein Eindruck: „In den unteren Amateurklassen sind die Schiedsrichter nicht so gut ausgebildet wie weiter oben und zücken schnell mal eine Gelbe Karte, wo sie nicht unbedingt angebracht ist. Aber wenn das so beschlossen ist, werden wir das natürlich hinnehmen und akzeptieren. Bisher hatten wir erst eine Gelb-Rote in dieser Saison, andere Vereine sind da ärger betroffen.“

Üblich in fast allen Verbänden

In fast allen anderen Landesverbänden ist die Sperre nach einer Ampelkarte üblich – in einigen Verbänden gilt diese Regelung schon bis in die tiefste Kreisklasse. „Wenn sich die Regelung in der Rheinlandliga bewährt, wird sie in der Saison 2019/20 auch in der Bezirksliga kommen“, sagt Spielausschuss-Vorsitzender Schneider. Für ihn ist die Schlussfolgerung klar: „Warum soll es nicht auch in den Kreisligen angewendet werden?“

Michael Bongard/Stefan Kieffer