Am siebten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga kommt es bereits am Freitag um 20 Uhr zum ersten wirklichen Spitzenspiel der noch jungen Saison: Auf dem Kunstrasen in Nentershausen erwarten die Sportfreunde Eisbachtal als Tabellenvierter den ungeschlagenen Spitzenreiter TuS Mayen. Und genau auf dessen Trikot wollen die Eisbachtaler am Freitag vor eigenem Publikum die ersten Flecken anbringen. Sechs Spiele, sechs Siege: An dieser makellosen Bilanz der Mayener wollen die Eisbachtaler kratzen. Zu einer Westerwald-Durchquerung startet dagegen die Spvgg EGC Wirges, die ebenfalls am Freitag um 20 Uhr ihre Visitenkarte bei der SG Malberg/Rosenheim abgibt. Hier will die Mannschaft von Trainer Nikolai Foroutan die schwache zweite Hälfte und das 0:3 gegen den SV Morbach vergessen machen.

Sportfreunde Eisbachtal - TuS Mayen (Fr., 20 Uhr). Jetzt wird es wohl erstmals so richtig spannend in der höchsten Spielklasse des Verbandes, denn mit den Sportfreunden Eisbachtal, dem ...

Lesezeit für diesen Artikel (463 Wörter): 2 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.