Ohne Martin Lorenzini geht's beim SV Windhagen nicht

Rein in die Kartoffeln, raus den Kartoffeln: Diese Redewendung trifft wohl am besten den derzeitigen Zustand beim SV Windhagen, dem Tabellenvorletzten der Fußball-Rheinlandliga. Nach knapp vier Wochen Amtszeit trennte sich der SVW von seinem Trainer Lothar Paulsen, der erst Ende November die Nachfolge von Spielertrainer Labinot Prenku übernommen hatte. Neuer und „alter“ Übungsleiter ist Martin Lorenzini, der kurz vor dem Saisonbeginn aus beruflichen Gründen überraschend zurückgetreten war.

Die Redewendung „rein in die Kartoffeln, raus den Kartoffeln“ kommt aus dem Militärischen und wird laut Wikipedia wie folgt beschrieben: Es konnte vorkommen, dass sich Soldaten zur Tarnung in einem Kartoffelacker verstecken sollten, gleich darauf aber den Acker zur Vermeidung von Flurschäden wieder räumen mussten. So oder vergleichbar ist nun die Lage beim SV Windhagen.

Nach dem erfolglosen Debüt von Spielertrainer Labinot Prenku mit nur zehn Punkten aus 17 Spielen zog Windhagen am 21. November die Reißleine. Für Prenku übernahm der in Bad Honnef wohnende Lothar Paulsen. Der blieb in seinen beiden Pflichtspielen gegen den FSV Trier-Tarforst (2:2) und TuS Oberwinter (1:1) mit seinem neuen Team ohne Niederlage und plante einen großen personellen Umbruch in der Winterpause, um den Klassenverbleib noch zu schaffen. Der Klassenverbleib scheint bei „nur“ sieben Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz grundsätzlich auch kein unrealistisches Unterfangen zu sein.

Doch bereits kurz vor Weihnachten trennte sich der SVW wieder von Paulsen, was der Verein erst jetzt in einer Presseerklärung mitteilte. „Einvernehmlich“, so der Tenor.

„Es gab gravierende Unterschiede in der Auffassung, wie der Kader für die Restrunde bestückt wird“, umreißt Paulsen den Hauptgrund der Trennung. „Es war klar abgesprochen, dass wir den Kader ergänzen müssen. Der Verein wollte auf jeden Fall die Ligazugehörigkeit erhalten. Von den 15 Spielern auf einer Liste haben zudem vier bis fünf Akteure geäußert, dass sie nicht regelmäßig trainieren können. Zudem stand hinter Alexander Alt aus beruflichen Gründen und dem langzeitverletzten Kapitän Tobias Blumenthal aus gesundheitlichen Gründen ein dickes Fragezeichen. Unter diesen Vorrausetzungen war kein normaler Trainingsbetrieb möglich. Ich arbeite doch nicht zeitaufwendig Trainingsprogramme aus, wenn nachher nur acht Mann auf dem Platz stehen“, sagt Paulsen.

Aufgrund seiner guten Kontakte in den Bereich Mittelrhein schaffte es Paulsen, drei „starke Fußballer“ zu einem Wechsel nach Windhagen zu bewegen. Bei zwei anderen Akteuren stand Paulsen nach eigenen Angaben kurz vor den Zusagen. Vorrausetzung für alle Wechsel war allerdings, dass auch der Vorstand des SVW zustimmt. „Nach den mir vorliegenden Zahlen wäre der finanzielle Aufwand unwesentlich höher gewesen. Es wären dafür allerdings auch harte personelle Entscheidungen nötig gewesen. Der Verein war nicht bereit zu investieren“, sagt Paulsen und fügt hinzu: „Unter dem Strich glaube ich, dass ich für den Verein auch zu anstrengend war. Sie wollten lieber zu alten Strukturen zurückkehren. Das allerdings hätten sie mir vorher sagen müssen.“

Dass sich der 64-jährige Paulsen („Ohne Fußball geht es bei mir nicht. Ich bleibe dem Sport immer verbunden“) nach der für ihn großen Enttäuschung nun ganz aus dem aktiven Fußballgeschehen zurückzieht, scheint dennoch nicht vorstellbar.

Völlig anders beurteilt Josef Konrads, der Vorsitzende des Tabellenvorletzten, die Vorgänge. „Diese Philosophie entspricht nicht unseren Vorstellungen. Bei uns muss es menschlich und sportlich passen. Wir wollten keine Spieler, die den Klassenverbleib schaffen und dann wieder weg sind. Dafür hätten wir verdiente Spieler aus der Region wegschicken müssen. Zudem war die Summe, die Paulsen für die Neuverpflichtungen genannt hat, viel zu hoch. Ich bringe den Verein nicht in die Miesen. Wir haben 80 Gruppen im Gesamtverein. Da gibt es keine Harakiri-Entscheidungen“, begründet Konrads („Ich schicke keinen verdienten Spieler weg, nur weil er aus beruflichen- oder studienbedingten Gründen nicht so oft trainieren kann“) das klare Nein des Vorstands zu den Vorstellungen von Paulsen und das damit verbundene Aus der kurzen Zusammenarbeit.

In den vergangenen Tagen versuchten die Windhagener Verantwortlichen verzweifelt, unter vier Kandidaten einen neuen Trainer zu finden. „Es gab Absagen aus den unterschiedlichen Gründen. Zwei haben auf bessere Angebote spekuliert, und einem Kandidaten war der Aufwand zu groß“, sagt Konrads, der daraufhin erneut das Gespräch mit dem Wunschkandidaten Lorenzini suchte. „Martin ist die beste Lösung für alle. Prenku war vielleicht zu weich und Paulsen zu hart. Er ist ein Mittelding und kennt den Verein und die Strukturen und Möglichkeiten am besten“, begründet der SVW-Vorsitzende die Entscheidung, den Erfolgstrainer – Lorenzini führte den SVW innerhalb von nur vier Jahren von der B-Liga in die Rheinlandliga – zurückzuholen.

Allerdings wird Lorenzini nur bis zum 30. Juni tätig sein. Dann ist für ihn definitiv Schluss, nachdem er im Sommer 2017 wenige Tage vor dem Saisonbeginn das Amt aus beruflichen Gründen überraschend an Prenku übergeben hatte. „Ich musste einige Dinge klären und auch das Jawort der Familie einholen. An meiner beruflichen Situation hat sich null geändert. Doch der SV Windhagen ist eine Herzangelegenheit für mich. Ich will den Verein in dieser außergewöhnlichen Situation nicht im Regen stehen lassen. Das bin ich ihm nach fünf außerordentlich guten Jahren schuldig“, betont Lorenzini.

Nach ersten Gesprächen mit allen Spielern wird nur Torwart Thomas Jungbluth den Verein in Richtung TuS Oberwinter, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, verlassen. Dafür wurde in Person von Thomas Kosiolek vom FC Hennef ein gleichwertiger Ersatz verpflichtet. „Es laufen noch einige Gespräche. Doch momentan ist es nicht leicht, geeignete Spieler zu finden. Sie müssen passen“, stellt sich Lorenzini hinter die Entscheidungen des Vorstands. Für den Trainer ist das Abenteuer Rheinlandliga noch lange nicht zu Ende. „Warum sollen wir das nicht schaffen“, gibt sich der neue und alte SVW-Coach optimistisch.

Ludwig Velten