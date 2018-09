Der TuS Oberwinter hat in der Fußball-Rheinlandliga schwere Wochen hinter sich – und auch noch vor sich. Die 1:5 (0:5)- Heimpleite gegen Aufsteiger SG Hochwald-Zerf war ein neuerlicher Tiefpunkt für das Schlusslicht. Und nun warten nacheinander drei der Topteams der Liga. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Elf von Trainer Tomas Lopez zum TuS Mayen, der am Mittwoch mit einem 2:1-Sieg in einer vorgezogenen Partie bei der SG Neitersen/Altenkirchen wieder die Tabellenspitze erklommen hat. Dann kommen die Sportfreunde Eisbachtal auf die Bandorfer Höhe, bevor es zum Derbyschlager gegen den Ahrweiler BC geht. „Die erste Halbzeit gegen Hochwald ging überhaupt nicht, das haben wir deutlich angesprochen. Wir im Trainerteam fordern jetzt eine Reaktion von der Mannschaft, auch in dem Wissen darum, dass die Trauben beim TuS Mayen sehr hoch hängen“, macht Lopez deutlich.

Die Lage erscheint äußerst bedrohlich und vielleicht noch prekärer als im Vorjahr. Nach neun Spielen ohne Sieg steht der TuS derzeit mit drei Punkten am Tabellenende. In der Vorsaison standen ...

