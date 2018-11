Bei der SG Mülheim-Kärlich macht sich in der Fußball-Rheinlandliga ein Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen bemerkbar. Während die SG-Spieler zu Hause ihre Torchancen in der Regel ordentlich nutzen, klappt das in der Fremde – wie zuletzt beim 0:3 in Mehring – überhaupt nicht. Daher sind die Mülheimer fürs Wochenende recht optimistisch, denn die SG spielt zu Hause – am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Ellscheid.

„In der Chancenverwertung müssen wir uns schleunigst wieder verbessern, sonst wird es gegen Ellscheid enorm schwierig“, sagt Mülheims Trainer Michel Maur. Die Gäste aus der Eifel liegen nur drei Punkte ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.