Der Fußball-Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell bleibt an der heimischen Brauerstraße eine Macht, die Vulkanstädter konnten das achte Heimspiel in Folge für sich entscheiden. Beim 4:2 (0:2)-Sieg gegen den abstiegsbedrohten SV Windhagen drehten die Vulkanstädter einen 0:2-Pausenrückstand trotz sommerlicher Temperaturen noch in einen verdienten Heimerfolg. Eintracht-Coach Cornel Hirt bewies vor allem mit seinen Einwechslungen ein glückliches Händchen. Für die Gäste rückt der Klassenerhalt hingegen in immer weitere Ferne.

Vor dem Spiel prognostizierte Hirt eine schwere Begegnung gegen einen formstarken Gegner, und damit sollte er zunächst auch richtig liegen. Trotz munterer Anfangsphase der Hausherren war es der SV Windhagen, ...

