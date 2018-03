Mendig/Bell bekommt unerwarteten Zuwachs

Für den Fußball-Rheinlandligisten SG Eintracht Mendig/Bell beginnt der sportliche Ernstfall. Wenn es das Wetter und die Platzverhältnisse zulassen, empfangen die Vulkanstädter am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) an der heimischen Brauerstraße den Tabellenletzten SG Badem/Kyllburg zum Nachholspiel.

Im Testspiel gegen Ost-Bezirksligist SG Weitefeld gab Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell (rechts mit Damir Mrkalj) den Ton an. Am Sonntag kommt die SG Badem zum Meisterschaftsspiel nach Mendig.

Foto: Andreas Walz

Der neuerliche Wintereinbruch am Donnerstagmorgen könnte der Mendiger Eintracht allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Schon im Laufe der Vorbereitung musste Trainer Cornel Hirt der Witterung ein ums andere Mal Tribut zollen. So wurde das Testspiel gegen den VfL Rheinbach (2:6) kurzfristig ins Beller Waldstadion auf den Hartplatz verlegt, die Partie gegen den Bezirksligisten SV Oberwesel konnte dagegen überhaupt nicht stattfinden. Für den heutigen Freitagabend ist ein letzter Test gegen den Ost-Bezirksligisten SG Müschenbach angesetzt, ob dieser bei den neuerlichen Schneefällen auch wirklich stattfinden wird, ist fraglich.

Trotz allem muss und wird Mendigs Trainer Hirt seine Mannschaft auf einen Saisonstart am Sonntag vorbereiten. Dabei birgt die Partie gegen Ligaschlusslicht SG Badem/Kyllburg eine gewisse Brisanz. Während die Eintracht mit 23 Zählern noch ein Polster von acht Punkten zu den Abstiegsrängen vorweisen kann, fehlen den Gästen aus der Eifel sieben Punkte bis zum rettenden Ufer. „Badem wird alles versuchen, um den Klassenerhalt doch noch zu realisieren. Ich denke aber, dass bei uns der Druck höher sein wird, da wir einen vermeintlichen Konkurrenten nicht näher ranlassen wollen und dürfen. Es wird allerdings wichtig sein, nicht zu viel zu wollen, sonst laufen wir in einen Konter nach dem anderen“, mahnt Hirt.

Bei der eigenen Vorbereitung zieht Mendigs Trainer ein durchwachsenes Fazit: „Auf einem schneebedeckten Platz konnten wir nicht wirklich etwas im taktischen Bereich machen. Dafür haben wir jedoch den Fokus auf Kondition und Fitness legen können. Alles in allem musste aber wahrscheinlich jede Mannschaft im Rheinland mit ähnlichen Bedingungen kämpfen.“

In den Testspielen musste sich Mendig/Bell dem Mittelrhein-Landesligisten VfL Rheinbach (2:6) und dem Oberligisten FV Engers (0:2 ) geschlagen geben. Gegen Bezirksligist Elztal (2:2) gab man am Ende noch eine 2:0-Führung aus der Hand, dagegen reichte es gegen Ost-Bezirksligist SG Weitefeld zu einem 4:2-Sieg. Personell sieht Hirt für das Spiel gegen Badem noch das eine oder andere Fragezeichen. So drohen Sebastian Mintgen, Jörg Jenke und Manuel Oster auszufallen. „Vielleicht reicht es zu Kurzeinsätzen“, hofft Hirt.

Neben Neuzugang Lars Bohm, der von der Reserve der TuS Koblenz zurück an die Brauerstraße wechselte, werden die Zuschauer am Sonntag noch einen weiteren Neuling im Dress der Eintracht begrüßen können. Der 30-jährige Kodai Stalph, der schon die Schuhe für die SG Bad Breisig in der Oberliga schnürte, hat sich den Mendigern nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in Japan angeschlossen. Nach einer zweiwöchigen Testphase freut sich Trainer Hirt nun auf einen unerwarteten Neuzugang: „Kodai ist laufstark und stark im Passspiel. Zudem verfügt er ja schon über einige Erfahrung.“ Jan Müller