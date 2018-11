Der letzte Hinrundenspieltag der Fußball-Rheinlandliga führt den TuS Mayen an diesem Samstagabend (17.30 Uhr) zu Aufsteiger und Ligaschlusslicht Spvgg EGC Wirges. Beim ehemaligen Oberligakonkurrenten kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Spieler Dennis Simon und dem ehemaligen Trainer Nikolai Foroutan, der mit den Westerwäldern nach nur einem Jahr in der Bezirksliga den direkten Wiederaufstieg realisieren konnte. Verzichten muss der TuS Mayen in der nächsten Zeit auf Pascal Steinmetz, der Torjäger wurde wegen seiner Tätlichkeit im Heimspiel gegen die SG Ellscheid (2:3) für vier Partien gesperrt.

Die insgesamt gute erste Hälfte der Saison würde Mayen gerne mit einem Sieg beenden, wenngleich Mayens Trainer Sebastian Thielen davon ausgeht, dass die Aufgabe in Wirges schwerer werden wird, als ...

Lesezeit für diesen Artikel (331 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

