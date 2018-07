Nach dem bitteren sportlichen Niedergang der Spvgg EGC Wirges in den Vorjahren und dem unerwarteten 2:1-Erfolg beim Erzrivalen, den Sportfreunden Eisbachtal, am ersten Spieltag nach der Rückkehr in die Fußball-Rheinlandliga, war Rudi Schenkelberg, Wirgeser Urgestein in Sachen Fußball, den Tränen nahe: „Dass ich das noch einmal erleben darf“, freute sich der gute Geist seiner Spielvereinigung und suchte nach Worten, um seiner Freude freien Lauf zu lassen. Soeben hatte Marvin Severin, bei dessen Freistoß der Ball vom Innenpfosten des Eisbachtaler Tores den Weg hinter die Linie fand, mit seinem Treffer in der 89. Minute zum 1:2-Endstand das Derby in Nentershausen entschieden, nachdem zuvor in der ersten Halbzeit Steffen Meuer für die Führung der Gastgeber (26.) und David Röhrig (30.) für den 1:1-Pausenstand gesorgt hatten.

Während nach dem Abpfiff nicht nur Rudi Schenkelberg, sondern alle, die die Spvgg-Farben vertraten, Freudentänze aufführten, wirkten die Gastgeber nach dem Abpfiff, als sei in ihrem Tor der Blitz eingeschlagen, ...

