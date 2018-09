Die SG Neitersen/Altenkirchen war am Mittwochabend nah dran an einem Punktgewinn im Topspiel der Fußball-Rheinlandliga. Bei der 1:2-Niederlage gegen den TuS Mayen leisteten sich die Neiterser aber ausgerechnet unmittelbar nach dem Ausgleich eine Aneinanderreihung von Fehlern, die im direkten Gegenzug zum letztlich entscheidenden Gegentreffer führte. Lukas Haubrich, der sich bei dieser Situation als Innenverteidiger von keiner Schuld freisprechen will, ärgerte sich auch einen Tag später noch über den hergeschenkten Punkt. Der Neiterser Spielertrainer ist sich aber auch im Klaren darüber, dass es für ihn und seine Mannen das vierte Spiel innerhalb von zehn Tagen war. Und das Mammutprogramm ist noch nicht beendet. Mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SG Hochwald Zerf steht am Samstag die fünfte Partie binnen 13 Tagen für die Westerwälder an, ehe sie dann mal wieder eine Woche Kraft tanken können. Anstoß auf dem Rasenplatz in Hentern ist um 16.30 Uhr.

Mehr als 200 Kilometer Anfahrtsweg hat die SG Neitersen am Samstag zurückzulegen, weiter weg wird es sie in dieser Spielzeit zumindest in der Liga nicht mehr treiben. Nachdem die Neiterser ...

