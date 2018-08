Aus den ersten vier Saisonspielen in der Rheinlandliga hat die SG 99 Andernach lediglich drei Punkte geholt. Ihren Ruf als Startexperten konnten die Bäckerjungen nicht bestätigen. Und nun wartet auch noch ein richtig schweres Programm auf die Elf von Trainer Franz Kowalski. Am Samstag (16 Uhr) gastiert die SG 99 beim Top-Titelkandidaten Sportfreunde Eisbachtal. Am Mittwoch geht es im Pokal zum alten Rivalen nach Metternich, bevor in der nächsten Woche Spitzenreiter Ahrweiler BC in Andernach aufkreuzt.

„Das ist natürlich ein Hammerprogramm, aber darüber beschweren wir uns nicht. Man muss die Gegner nehmen, wie sie kommen“, beruhigt Kowalski. „Wir bleiben weiter gelassen und versuchen auch in Nentershausen, ...

Lesezeit für diesen Artikel (247 Wörter): 1 Minute, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.