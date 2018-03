Fußball-Hammer: Mayens Ex-Rivalen TuS und SV Rheinland planen Fusion

Gibt es in der Stadt Mayen bald nur noch einen Fußballverein? Die ehemals „feindlichen Brüder“ TuS und SV Rheinland planen einen Zusammenschluss.

Beim Hallenfußballturnier um die Mayener Stadtmeisterschaft zwischen den Jahren standen sich der SV Rheinland (weiße Trikots) und der TuS Mayen gegenüber. Der A-Ligist wurde Dritter, während der TuS Mayen sich standesgemäß den Titel des Stadtmeisters sicherte.

Foto: Andreas Walz

In zahlreichen Gesprächen haben sich die Verantwortlichen beider Klubs angenähert und gemeinsame Interessen festgestellt. „Beide Vereine verfügen über Kapazitäten und Qualitäten, die sich im Zusammenwirken effizient nutzen ließen“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von TuS und SV Rheinland.

Aber was heißt das konkret? Was kann der TuS dem SV Rheinland geben und umgekehrt? „Heutzutage klagen alle Amateurvereine über betriebswirtschaftliche Probleme“, holt Hans Molitor, der Vorsitzende des TUS Mayen, weit aus. „Wir müssen sehen, ob eine Bündelung der Ressourcen zu einer Lösung führen kann.“ Mit anderen Worten: Wenn nur noch ein Fußballklub in Mayen auf Sponsorensuche geht, lässt sich vielleicht mehr Geld generieren. „Unsere Kassenlage ist gut“, bestätigt Herwig Weiner, 2. Vorsitzender des SV Rheinland, „wir kriegen den Spielbetrieb leicht über die Runden.“ Allerdings dürfte der Saisonetat des A-Ligisten nicht mehr als ein Drittel von dem des Rheinlandligisten betragen.

Weiner nennt einige Eckpunkte, die für seinen Verein bei einer eventuellen Fusion wichtig wären: „Natürlich ist der TuS der führende Verein“, stellt er klar, „wir stellen keine Ansprüche, außer dass unser Name weiterleben soll.“ So sind sich beide Vereine offenbar bereits darüber einig, dass der Zusammenschluss, wenn er denn kommt, den Namen „TuS Rheinland Mayen“ tragen soll. Auch was die Besetzung der Führungspositionen angeht, halten sich die Rheinländer vornehm zurück: „Wenn Hans Molitor Vorsitzender bleiben will, dann soll er das machen“, stellt Weiner klar. „Ich komme gut mit Computern klar und kann, wenn gewünscht, die Administration für den neuen Verein übernehmen.“

Was verspricht sich der SV Rheinland Mayen von einer Fusion mit dem größeren und renommierten Verein? „Wir haben keine einzige Jugendmannschaft“, betont Weiner und hofft bei einer Kooperation mit dem TuS vor allem auf personelle Verstärkungen. „Spieler, die es beim TuS nicht oder noch nicht in die erste Mannschaft schaffen, können bei uns spielen.“

Molitor bestätigt, dass sein Verein die über viele Jahre vorbildliche Jugendarbeit neu beleben will: „Wir sind dabei, wieder eine schlagkräftige Jugend aufzubauen“, sagt der TuS-Vorsitzende, „das sind Ressourcen für die erste Mannschaft.“

Was den zeitlichen Ablauf der Annäherung angeht, hält sich Molitor bedeckt. „Das ist noch ein weiter Weg“, sagt der TuS-Chef, „wir müssen noch viele Gespräche führen und viele Fragen beantworten. Welche Möglichkeiten gibt es, was ist realistisch?“

Herwig Weiner hat da schon klarere Vorstellungen: „Im März oder April sollen die Mitglieder beider Vereine in Versammlungen ihre grundsätzliche Bereitschaft erklären, dann können wir weiter über Einzelheiten verhandeln.“

Und Molitor ergänzt: „Wenn die Mitglieder zustimmen, dann geht es an die Details. Das ist wie mit Sondierungs- und Koalitionsgesprächen in der Politik.“ Wie lange die dauern werden, weiß naturgemäß keiner. Weiner sagt: „Ob das zur neuen Spielzeit im Sommer schon klappt, weiß man nicht. Wenn wir einen notariellen Vertrag haben, geht es erst zum Gericht in Koblenz, um uns ins Vereinsregister eintragen zu lassen. Und die machen langsam.“Beide Vereinsvertreter bestätigen, dass sie inzwischen einen „guten Draht“ zueinander haben. „Wir spielen Tennis zusammen, verstehen uns gut und sehen uns fast täglich“, präzisiert Weiner.

So ändern sich die Zeiten. „Damals wäre das undenkbar gewesen“, erinnert sich TuS-Vorsitzender Hans Molitor an die erbitterten Duelle, die sich beide Teams in den Jahren nach dem Krieg bis in die frühen 1970er geliefert hatten, wobei es auch auf den Rängen bisweilen hoch herging. „Damals kamen manchmal 2000 Zuschauer zu den Derbys, und es gab regelrechte Krawalle“, weiß Herwig Weiner zu berichten. In der Spielzeit 1950/51 spielten beide Vereine gemeinsam in der damaligen Landesliga Rheinland, von 1956 bis 1961 in der 1. Amateurliga Rheinland und von 1969 bis 1973 in der Bezirksliga.

Danach trennten sich die Wege. Während der TuS zum sportlichen Aushängeschild der Eifelstadt avancierte und sich in der Oberliga Südwest mit den besten Klubs der Großregion maß, versank der SV Rheinland im Mittelmaß der Kreisligen. Heute steht das Team um Spielertrainer Patrick Rölle und namhafte Kicker wie Norman Olck, Johannes Grober und Mickel Kohlhaas mit an der Spitze der Kreisliga A und darf vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen.

Am Mittwochabend standen sich die künftigen Kooperationspartner TuS Mayen und SV Rheinland Mayen in einem Freundschaftsspiel gegenüber. Nach 90 Minuten trennten sich der A-Ligist und der Rheinlandligist schiedlich-friedlich mit 3:3. Für den SV Rheinland trafen Sven Jakobs (32.) und Mickel Kohlhaas (74., 78.), für den TuS waren Pascal Steinmetz (26., 54.) sowie Niklas Weis (67.) erfolgreich. Kurios: Weil der SV Rheinland keinen gesunden Torhüter zur Verfügung hatte, stellte sich Stürmer-Routinier Norman Olck im Testspiel zwischen die Pfosten. „Und er hat sensationell gehalten“, lobte Herwig Weiner.

