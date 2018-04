Die Helden waren offensichtlich müde. Kein Wunder nach drei englischen Wochen in Folge. Und prompt kassierten die Eisbachtaler Sportfreunde nur drei Tage nach der Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball- Rheinlandliga mit dem 2:3 (0:2) gegen den VfB Linz ihre dritte Heimniederlage der Saison. Mit der wurde der Zweikampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga zwischen Eisbachtal und dem TSV Emmelshausen zum Dreikampf um die SG Mülheim-Kärlich erweitert. Die Aufsteiger aus Linz lieferten vor 200 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Nentershausen besonders vor der Pause eine blitzsaubere Partie ab und zogen den „Eisbären“ in deren Revier die Ohren gehörig lang.

So fand VfB-Trainer Paul Becker nach dem Abpfiff genau die richtigen Worte: „Man darf nicht vergessen – hier spielte ein Aufsteiger beim Tabellenführer. Und ich finde, das haben wir sehr ...

Lesezeit für diesen Artikel (398 Wörter): 1 Minute, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.