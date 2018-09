Aufatmen bei der SG Malberg/Rosenheim: Die Westerwälder feierten in der Fußball-Rheinlandliga am sechsten Spieltag den lang ersehnten ersten Dreier und kletterten zunächst einmal bis auf Tabellenplatz 14. „Es wurde auch höchste Zeit“, fiel Trainer Volker Heun nach dem 1:0 (1:0)-Sieg bei der SG Ellscheid am Sonntagnachmittag ein zentnerschwerer Stein vom Herzen. Inklusive Rheinlandpokal hatten die Kombinierten bis dato vier Niederlagen und ein Unentschieden in der Pflichtspielstatistik der Saison stehen – jetzt soll das Tor von Markus Nickol die Wende zu besseren Zeiten gewesen sein. Bereits nach zehn Minuten traf der Malberger Angreifer nach starker Vorarbeit von Yanick Tsannang zum 0:1.

Anders als beim 2:2 gegen den VfB Linz vor zwei Wochen gab die Führung den Rot-Weißen Sicherheit, allerdings verpassten es die Malberger, die Spannung aus der trotz fairer Partie hitzigen ...

