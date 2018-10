Es geht Schlag auf Schlag in der Fußball-Rheinlandliga. Gerade haben die Westerwaldvereine Spvgg EGC Wirges und Sportfreunde Eisbachtal das letzte September-Wochenende mehr oder weniger erfolgreich mit Unentschieden und Sieg abgeschlossen, da geht es auch schon weiter. Am Mittwoch fahren die Sportfreunde an den Rhein, wo im TuS Oberwinter ein sicherlich unangenehmer Gegner, der gerade mit 4:3 in Mayen gewonnen hat, auf den Tabellenvierten wartet. Grund genug für die Sportfreunde, vom Anpfiff weg um 14.30 auf dem Kunstrasen in Bandorf hellwach zu sein. Hellwach müssen auch die Wirgeser nach ihrer Fahrt an die Mosel in Trier-Tarforst sein, soll beim Tabellensechsten etwas Zählbares herausspringen. Für die Westerwälder spricht dabei ab 19.30 Uhr auf dem Rasenplatz an der Tarforster Straße die Unbeständigkeit der Trierer Höhenstädter im bisherigen Saisonverlauf.

TuS Oberwinter - Spfr Eisbachtal (Mittwoch, 14.30 Uhr, in Bandorf). Bis zum Sonntag war der Ausgang der Partie zwischen Oberwinter und Eisbachtal nicht nur für die Gästefans weit weg ...

