Ein spannendes Fußballspiel, streckenweise auf bestem Rheinlandliga-Niveau, sechs Tore und ein dramatischer Spielverlauf an einem sonnigen Herbstnachmittag – was kann der Fan von einem Derby mehr erwarten? Na ja, zwei Punkte vielleicht. Nach dem unterhaltsamen 3:3 (1:1) zwischen der SG Eintracht Mendig/Bell und dem TuS Mayen fühlten sich vor allem die Anhänger der Gastgeber von einem umstrittenen Elfmeterpfiff kurz vor dem Ende um den Sieg gebracht. In der 87. Minute hatte der ansonsten fehlerfreie und souveräne Schiedsrichter Fabian Schneider aus der Grafschaft nach einem Zweikampf zwischen Mendigs Verteidiger Kodai Stalph und TuS-Stürmer Niklas Weis auf Strafstoß entschieden, den Marcel Löhr („Nervenstärke ist meine Stärke“) eiskalt zum späten 3:3 verwandelte.

„Er drückt sich in mich rein, ich habe sogar die Arme nach oben gestreckt, und dann treffe ich den Ball“, schilderte Stalph die Szene, „für mich eine klare Fehlentscheidung.“ In ...

Lesezeit für diesen Artikel (448 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.