Der Fußball-Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell hat auch sein zweites Pflichtspiel im Jahr 2018 gewonnen. Die Vulkanstädter setzten sich an der heimischen Brauerstraße in einer hart umkämpften Partie mit 2:1 (0:0) gegen den SV Morbach durch. Ein Doppelschlag in der 53. Minute brachte die Mannschaft von Trainer Cornel Hirt auf die Siegerstraße. Mendigs Matthias Strahl und Gästeakteur Martin Schultheis sahen in der Schlussphase jeweils die Rote Karte.

Es war das erwartet schwere Spiel, doch diesmal behielt die Mendiger Eintracht gegen den SV Morbach die Oberhand. Nach einer torlosen und ausgeglichenen ersten Hälfte war es ein Foulspiel am ...

Lesezeit für diesen Artikel (317 Wörter): 1 Minute, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.