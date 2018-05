Mit dem Derby am heutigen Freitag (19.30 Uhr) bei der SG Mülheim-Kärlich beschließt Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach eine Saison, die sehr wellenförmig verlief. In den beiden Vorjahren kamen die Bäckerjungen auf jeweils 50 Punkte und den neunten Tabellenplatz. Derzeit steht die Mannschaft von Trainer Franz Kowalski mit 48 Zählern auf Rang acht. Sieben Spiele in Folge blieben die Andernacher sieglos, die jüngsten vier Partien gingen verloren. Beißen sie sich an der 50-Punkte-Marke die Zähne aus?

Die Bäckerjungen sind Startspezialisten. 16 Punkte aus den ersten sechs Saisonspielen katapultierten sie zwischenzeitlich an die Spitze. Es folgten vier Niederlagen und der Absturz auf Rang acht. Nach der Winterpause ...

Lesezeit für diesen Artikel (312 Wörter): 1 Minute, 21 Sekunden

