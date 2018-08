Ein Wechselbad der Gefühle hat der Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach beim ersten Gastspiel bei der SG Hochwald Zerf in Hentern erlebt. Am Ende trennten sich die Bäckerjungen und der Aufsteiger mit 4:4 (0:1). Ein Elfmetertor von Verteidiger Philipp Schmitz in letzter Sekunde rettete der Elf von Trainer Franz Kowalski den Punkt, dabei sah man über 70 Minuten wie der sichere Sieger der Partie aus. „Ich hatte gedacht, dass das Spiel zu unseren Gunsten laufen wird. Wir hatten eigentlich alles im Griff und haben eine gute Partie geboten“, erklärte Kowalski.

Die SG 99 presste gut und ließ die Gastgeber nie zur Entfaltung kommen. Verdientermaßen fiel das 1:0 in der 26. Minute. Jan Hawel setzte einen Kopfball an die Latte, Daniel ...

