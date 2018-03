Als Kenny Scherreiks in der 90. Minute im gegnerischen Strafraum zu Fall kommt und Schiedsrichter Fabian Mohr auf den Elfmeterpunkt zeigt, scheint ein verkorkstes Spiel für die SG 06 Betzdorf doch noch glimpflich zu enden. Doch zum Strafstoß, der den Sieg-Heller-Städtern in der Rheinlandligapartie beim SV Morbach zum späten 3:3 und damit wenigstens noch zu einem wertvollen Auswärtspunkt verhelfen soll, kommt es gar nicht. In Absprache mit seinem Assistenten, der kurz vor dem Foul an Scherreiks eine Abseitsstellung ausgemacht hatte, nimmt Mohr seine Entscheidung nämlich kurzerhand wieder zurück. Einen Morbacher Angriff später macht Jonas Mart den Sack zu. Statt 3:3 also 4:2 – das war's.

„Wir hätten es auch nicht verdient gehabt“, beschäftigte sich Marco Weller hinterher lieber mit der Darbietung seiner Betzdorfer als damit, dass die angebliche Abseitsstellung aus seiner Sicht „nie und nimmer“ ...

Lesezeit für diesen Artikel (258 Wörter): 1 Minute, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.