Die Tränen der Enttäuschung flossen unaufhörlich, und einige Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde verloren den Kampf gegen den innerlichen Zusammenbruch. Das war ihnen nicht zu verdenken nach diesem packenden dritten Entscheidungsspiel in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga, das für die Westerwälder einmal mehr kein gutes Ende genommen hatte. Nein, das Spiel war vielmehr in einem noch brutaleren Nackenschlag gegipfelt, der nicht mehr mit der ohnehin schon bitteren Pleite zu vergleichen war, die sich die „Eisbären“ ein Jahr zuvor in der Aufstiegsrunde beim 0:1 gegen den SC Idar-Oberstein abgeholt hatten. Wie viele Rückschläge kann ein Verein wegstecken, der so nah dran und am Ende doch wieder so weit entfernt davon ist, sein Ziel zu erreichen? Die Sportfreunde werden diese Frage in der kommenden Saison beantworten müssen. Ihnen bleibt nach dem 0:1 bei Hassia Bingen (wir berichteten) gar nichts anderes übrig.

Es war eine am Ende nicht unverdiente Niederlage, die sich die Westerwälder einfingen am Binger Hessenhaus im Duell zweier Traditionsvereine, die es nach großem Kampf freilich beide verdient gehabt hätten, ...

Lesezeit für diesen Artikel (414 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.