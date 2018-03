Eisbachtaler überzeugen bei 5:0-Sieg – Bezirksligist Westerburg ist chancenlos

Der Fußball-Rheinlandligist Sportfreunde Eisbachtal hat auch sein zweites Testspiel in der Wintervorbereitung gewonnen. Gegen den Bezirksligisten SG Westerburg/Gemünden gab es im Dauerregen von Nentershausen einen 5:0 (2:0)-Heimsieg. „Das war ein sehr, sehr überzeugender Sieg meiner Mannschaft“, freute sich „Eisbären“-Trainer Marco Reifenscheidt über den Erfolg, um dann aber zu ergänzen: „Wobei man auch sagen muss, dass die Westerburger heute sicherlich nicht ihren besten Tag hatten.“

Die Gastgeber stellten vor 20 Zuschauern die Weichen schon frühzeitig auf Sieg: Moritz Hannappel schaltete nach einem Eckball am schnellsten und jagte den Ball aus 20 Metern in den Winkel (4.). Jonas Hannappel legte nach einer Ballstafette mehrerer Eisbachtaler schließlich nach (18.), ehe Robin Stahlhofen bei einem Lattentreffer die Vorentscheidung vor dem Pausenpfiff verpasste (30.). Obwohl die „Eisbären“ zur Halbzeit gleich auf sieben Positionen auswechselten, gab es keinen Bruch im Spiel der Gastgeber. Westerburgs Trainer Dobri Kaltchev musste sich an seiner alten Wirkungsstätte vielmehr ansehen, wie Lukas Reitz (55.) sowie Tobias Schuth mit einem Doppelpack (57., 70.) das Ergebnis für die Eisbachtaler noch in die Höhe schraubten.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Gastgeber: Kapitän Manuel Haberzettl erlitt eine Knieprellung und könnte somit am morgigen Samstag, 15 Uhr, beim nächsten Eisbachtaler Testspiel in Engers ausfallen.