Von Jägern und Gejagten will Marco Reifenscheidt nichts mehr hören – und erst recht nicht drüber sprechen. „Was soll ich dazu noch sagen?“, fragt der Trainer des Fußball-Rheinlandligisten Eisbachtaler Sportfreunde und stellt stattdessen lieber klar: „Wir müssen unsere Spiele gewinnen – Feierabend. Was es dann bringt, werden wir sehen.“ Denn leider habe seine Mannschaft nicht mehr alles selbst in der Hand vor dem vorletztem Spieltag, an dem es für den Tabellenzweiten Eisbachtal zur SG Mendig/Bell geht (Samstag, 17.30 Uhr), während zeitgleich Spitzenreiter TSV Emmelshausen beim SV Mehring antritt, um seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Sportfreunde mindestens zu verteidigen oder sogar schon alles klar zu machen in Sachen Meisterschaft.

„Unser Ziel war es, alles offen zu halten bis zum Schluss und für Spannung zu sorgen“, sagt Reifenscheidt. „Das ist aktuell gegeben.“ Mehr aber auch nicht, könnte man entgegnen. Aber ...

Lesezeit für diesen Artikel (341 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.