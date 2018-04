Im Pokal gegen den Oberligisten Rot-Weiß Koblenz, in der Rheinlandliga im Spitzenspiel beim TSV Emmelshausen – und jeweils hatten nach dem Abpfiff die Sportfreunde Eisbachtal das schlechtere Ende für sich. Im Pokal gab es das Aus nach Elfmeterschießen, in Emmelshausen kurz vor Ende der Partie den 1:0-Siegtreffer für die Gastgeber, die im Titelkampf jetzt auf fünf Punkte Vorsprung enteilt sind, wenngleich sie ein Spiel mehr bestritten haben. „Wir haben gut gespielt und hatten gefühlte 75 Prozent Ballbesitz“, bilanzierte Eisbachtals Trainer Marco Reifenscheidt. „Das ist ein Zeichen für das Potenzial, das in meiner jungen Mannschaft steckt. Aber in den entscheidenden Momenten fehlte noch der entscheidende Pass in den freien Raum. Da fehlt dann die Cleverness und die routinierte Abgezocktheit – aber das ist auch ein Privileg der Jugend.“

