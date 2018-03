Es sind Wochenenden wie das vergangene, die die Hoffnung nähren, im Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Rheinlandliga am Ende die Nase vorne zu haben: Während Tabellenführer TSV Emmelshausen sein Auswärtsspiel bei der SG Ellscheid durch einen zumindest nicht unumstrittenen Foulelfmeter mit 0:1 verlor, entschied Verfolger Eisbachtaler Sportfreunde seine Partie beim TSV Trier-Tarforst trotz wechselhafter Leistung dank eines späten Treffers mit 1:0 für sich. „Wenn du solche Spiele gewinnst, ist vieles möglich“, sagt Eisbachtals Trainer Marco Reifenscheidt. Er weiß aber auch: „Wenn wir jetzt nicht nachlegen, ist das Geschenk, das uns Ellscheid durch den Sieg in Emmelshausen gemacht hat, nichts mehr wert.“ Pikant am Spielplan: Eine Woche nach dem jüngsten Coup gastiert Aufsteiger Ellscheid jetzt in Nentershausen, um den nächsten Favoriten zu ärgern (Anstoß: Samstag, 16 Uhr).

Wie unangenehm Spiele gegen den aktuellen Tabellensiebten sein können, wissen die Eisbachtaler nur zu gut. Nach fünf Siegen zu Saisonbeginn kamen sie bei den Ellscheidern nicht über ein 1:1 hinaus. ...

Lesezeit für diesen Artikel (583 Wörter): 2 Minuten, 32 Sekunden

