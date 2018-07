Der Oberliga-Aufsteiger TSV Emmelshausen richtet am Sonntag den „Oddset-Cup“ aus. Bei dem Fußball-Miniturnier auf dem Emmelshausener Kunstrasen wird im K.o.-Modus (Spielzeit 1 x 45 Minuten) gespielt. Der gastgebende TSV trifft im ersten Halbfinale um 12 Uhr auf Südwest-Vizemeister Hassia Bingen. Das andere Halbfinale bestreiten von 13 Uhr an der Südwestmeister Arminia Ludwigshafen und der Rheinland-Vizemeister Sportfreunde Eisbachtal, der als einziger im „Oddset-Cup-Quartett“ den Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar verpasst hat. Das Spiel um den dritten Platz beginnt um 14.15 Uhr, das Finale um 15.15 Uhr. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 1500 Euro.

Für die Eisbachtaler ist das Turnier der dritte Vorbereitungs-Höhepunkt nach der Partie gegen Fortuna Düsseldorf und dem von ihnen gewonnenen „Brooklyn-Store-Cup“ in Nentershausen. red/gh

