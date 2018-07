Aus zwingenden terminlichen Gründen muss der für Dienstag, 10. Juli, vorgesehene Senioren-Staffeltag des Fußballkreises Westerwald/Wied um eine Woche auf Dienstag, 17. Juli, verschoben werden.

Im Vereinsheim des SV Ellingen am Sportplatz in Straßenhaus werden dann von 18.30 Uhr an die beiden ersten Runden des Kreispokal-Wettbewerbs ausgelost. Danach können noch Terminabsprachen getroffen werden, die dann ...