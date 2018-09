„Wäre Fußball immer so, würde ich mir ein anderes Hobby suchen“, fand Markus Lehmler am Mittwochabend kaum Gefallen am vorgezogenen Spiel der Kreisliga A Ww/Wied, das der von ihm trainierte TuS Niederahr mit 0:2 (0:1) bei der SG Grenzbachtal Marienhausen verlor. „Auf diesem Platz geht nichts, da hilft nur hoch und weit und vielleicht ein wenig Glück.“ Doch das hatten die Gäste nicht. In der 20.

Minute kam Torwart Florian Scheid einen Tick zu spät und traf SG-Spielertrainer Timo Wolfkeil am Fuß. „Dass es Elfmeter gibt, ist in Ordnung, dass unser Torwart zudem Rot sieht, ist ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.