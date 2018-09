In der Fußball-Kreisliga B Süd hat der Neuling FSV Stromberg die Spvgg Horbach glatt mit 3:0 (2:0) bezwungen. Der „Mann des Abends“ in Stromberg war zweifellos der dreifache Torschütze Alexander Wagner (36., 41., 48.). Er entschied praktisch im Alleingang vor 70 Zuschauern die Partie und bescherte zusammen mit seinen Kameraden dem Aufsteiger den ersten Saisonsieg.

„Nur 20 Minuten“, so FSV-Trainer Raimund Tracht, „konnte Horbach mithalten, dann haben wir in der äußerst fairen Partie die Regie übernommen. Der nie gefährdete Erfolg war auch in der Höhe ...